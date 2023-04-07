Vali Ziya Polat, depremzede Hale Gül’ün davetini cevapsız bırakmayarak ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrasında depremzede Gül, Vali Polat için şunları söyledi; “Bu kadar yıkımın, enkazın arasında benim gönlüme çok sağlam bir bina inşa etti.”

“BAHTIN AÇIK OLSUN HALE GÜL”

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ziyaretini duyuran Vali Polat, “Bizleri hanesine davet eden gönlü, yüreği güzel Hale Gül kızımızı ve ailesini ziyaret ettik. Misafirperverliğiniz için sana ve ailene teşekkür ediyorum. Yolun ve bahtın açık olsun Hale Gül” ifadelerini kullandı.

“VALİ POLAT BİZDEN BİRİ”

Davette bulunan Hale Gül ise şu şekilde paylaşımda bulundu; “Beni kırmayıp tekrar köyüme kadar geldi. Çok güzel sohbet ettik. Biz sizden razıyız Sayın Valim. Sıcakkanlı, sevecen ve dost canlısı; yani bizden biri.”

Ziyaretin yıllarca hatırlayacağı güzel bir anı olduğunu söyleyen depremzede Gül, “Sayın Ziya Polat’ın tekrar sırf ben sizinle sohbet etmek isterim dediğim için buraya kadar gelmesi Abdülhak Hamit Tarhan’ın ‘Gönül bir binadır ki, mimarı muhabbettir.’ sözünü aklıma getirdi. Bu kadar yıkımın, enkazın arasında benim gönlüme çok sağlam bir bina inşa etti.Teşekkür ederim, bana yıllarca hatırlayacağım güzel bir anı bıraktınız” dedi. Melike Aslı Arslan