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Dünya çapında bir araştırma üniversitesi olma hedefiyle çıktığı yolda çeyrek asrı geride bırakan Bahçeşehir Üniversitesi, okulun tüm paydaşlarını kucaklayan birçok farklı etkinlik ve projeyle Cumhuriyet’in 100. yılını kutluyor. BAU Güney Kampüsü’nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamasına Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesinin ardından BAU Konservatuvar öğrencileri müzik dinletisi sundu. Etkinlikte Cumhuriyetin 100. Yılı 100 Doktora Bursu Projesi ile geleceğe ışık tutacak bilim adamları yetiştirme hedefiyle 100 doktora öğrencisine kabul ve burs belgeleri takdim edildi.

“ÜNİVERSİTEMİZ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ İNŞA ETME YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR”

Cumhuriyet’in 100. yılına ulaştığımız özel günde geleceğe katkı sağlamak için bilgi, bilim ve eğitim alanındaki çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu şunları söyledi:

“Üniversitemizdeki öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız, Türkiye’nin geleceğini inşa etme yolunda önemli bir rol oynamaktadır. Üniversitemizin bu yoldaki katkıları ve başarıları gurur kaynağımızdır. Buna verilebilecek en güzel örnek; bugün burada bizlerle olan 100 nitelikli doktora adayımızdır. Kendilerine bugün doktora kabul ve burs belgelerini takdim ettik. İnanıyoruz ki her biri Türk Yükseköğretimine ve bilim dünyasına katkı sağlayacak önemli çalışmalara imza atacaklar. Cumhuriyetin 100. yılında, daha da ileriyle gitmek, daha fazla bilgi üretmek, daha fazla bilimsel araştırma yapmak, daha fazla toplumsal soruna çözüm üretmek için hep birlikte el birliğiyle çalışacağız.”

“BURS ÖĞRENİMİME DEVAM ETMEM İÇİN ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON SAĞLADI”

İngiliz Dili Eğitimi Bölümü doktora programı öğrencisi olan iki çocuk annesi Nihansu Yurtseven Akın, “Çok gururluyum. Bursa başvurduğumda hamileydim ve karışık duygular içerisindeydim. Bir yandan yüksek öğretim maceramı devam ettirmek istiyordum. Ancak başarıp başaramayacağımı merak ediyordum. Böyle bir dönemde bursu kazanmak çok önemli bir motivasyon sağladı. Bu işe devam etmem gerektiğini anladım. Burs çıkmasaydı belki de öğrenimime devam etmeyecektim. Bu kurumun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Bu fikri inşa eden herkese diğer 99 bursiyer arkadaşım adına da teşekkür etmek istiyorum” dedi.

AYNI BÖLÜMDE DOKTORA ÖĞRENCİSİ OLAN ŞENOL SÖĞÜT, BURSU KAZANMASINA İLİŞKİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ ŞU SÖZLERLE İFADE ETTİ:

“Bugün Atamızın emaneti Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünün anlam ve önemi vurgulayan bir program için burada toplandık. Böyle güzel bir organizasyonu sağlayan Bahçeşehir Üniversitesi’ne çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere doktora bursunun sağlanması çocuklarımıza daha nitelikli bir eğitim vermemize ve bilimsel üretim gerçekleştirmemize olanak sağlayacak. Aynı zamanda kişisel gelişimize ve vatanımıza önemli bir katma değer sağlayacaktır.”