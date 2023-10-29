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25-28 Ekim tarihleri arasında bu yıl uluslararası boyutta gerçekleştirilen 2.Bozok Film Festivali’nin ödül töreni Bozok Üniversitesinin ev sahipliğinde Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Uluslararası 2. Bozok Film Festivali’nin kapanış töreni sinema dünyasının ünlü isimlerinin ve davetlilerin kırmızı halı geçiş seremonisi ile başladı. Festival süresince film gösterimi, ünlü yönetmen ve oyuncularla söyleşi gibi etkinlikler sanatseverlerle buluştu.

Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Yeşilçam’ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, Tiyatro ve dizi oyuncusu Meral Çetinkaya ve İpek Tuzcuoğlu şehrimize gelen oyuncu, yapımcı ve yönetmenler, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgüt temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Törende Türk Sineması'na kimlik kazandıran, Dört Yapraklı yoncanın bir tanesini temsil eden Hülya Koçyiğit ve Tiyatro-dizi oyuncusu Meral Çetinkaya’ya festival kapsamında onur ödülü takdim edildi.

Festivalde panorama seçkisine seçilen filmlerin fragmanları gösterildi. Uluslararası 2. Bozok Film Festivali’nde Mehmet Said Fenni En İyi Özgün Senaryo, Nida Tüfekçi En İyi Özgün Müzik, Kurmaca Filmlerde En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu, En İyi Belgesel, En İyi Uluslararası Kısa Film En İyi Ulusal Kısa Film, Juri ve Mansiyon Ödülleri sahiplerini buldu.

Festivalin kapanış ve ödül töreninde Azerbaycanlı Piyano Sanatçısı Elena Nazarova sahne aldı. Festivalin kapanışında Cumhuriyetin 100.Yıldönümü coşkuyla kutlandı. Festival toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. (Haber Merkezi)