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Hükümet Konağı önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle, Gençlik Merkezi 100’üncü yıl meydanına kadar yürüdü.

Yediden yetmişe vatandaşların yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşen Fener Alayı yürüyüşüne katılan Kaymakam Ahmet Nuri Demir, büyük coşku ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini yaşamaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlik havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Sarıkaya Kaymakamlığı tarafından organize edilen Fener Alayı yürüyüşüne Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Sebiha Aysun Sızma, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rahabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Şemsinnur Göçer, tüm kurum ve kuruluş müdürleri, memurlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşı katıldı. (Haber Merkezi)