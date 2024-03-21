Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde halka seslendi. Kamu bankalarının emekli vatandaşlara yönelik promosyonlarını artırdığını duyuran Erdoğan, "Kamu bankalarımız, bu yıl emekli vatandaşlarımıza yapacakları promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Emeklilerimiz, maaşlarını aldıkları bankalardan bu ödemeleri alabilecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki seçim mitinginde konuştu. Kamu bankalarının yeni emekli promosyon rakamlarını açıklayan Erdoğan, "Kamu bankalarımız, bu yılki promosyon ödemelerini 8 ila 12 bin lira olarak belirledi. Emeklilerimiz, maaşlarını aldıkları bankalardan bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyonlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum. Yeni umutlarla kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kayseri'de sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Beraber yürüyeceğiz bu yolda hiç yorulmadan. Burası Mimar Sinan’ı yetiştiren şehir. Dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum.

Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde vefasını bir kez daha gösterdi. Şahsıma verdiğiniz yüzde 68’i bulan destek için şükranlarımı sunuyorum.

31 Mart’ta demokrasi safımızı sıklaştıracağız. Kayseri verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılının inşasını birlikte gerçekleştireceğiz. 75 bin kişi meydanda. Bu meydanda yüzbinleri bulduk. Şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 9 günümüz var.

31 Mart akşamı balkon konuşmamızda gereğini yapmamızı isteyeceksiniz. Bölüşmenin manasını en iyi Kayseri var. Sanayi, tarım vahası kuran Kayseri, pek çok şehre ilham kaynağı oldu. Tarihi değiştirecek işler yatık, yapmayı sürdürüyoruz. Bir yandan asırlık ihmalle gelen alt yapı eksiklerini giderdik. Biz çalıştıkça rabbimiz bereketini verdi. 21 yılda ülkemizi 3 kat büyüttük. Hep birlikte biraz daha çalışarak sabırlı olmamız gerekiyor.

Deprem konutlarında teslimde 80 bine yaklaştık. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bine tamamlıyoruz. Üretim ve istihdamı destekleyecek.

Gençler, sizlerin yanındayım. En büyük mücadeleyi enflasyonu körükleyen anlayışa karşı veriyoruz. Bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Çalışarak, üreterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir şekilde düşecek.

EMEKLİLERE PROMOSYON MÜJDESİ

Erdoğan, emeklilere güzel bir haber vermek istediğini belirterek, "2012'de banka promosyon ödemelerini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yıl promosyonları 8 bin ile 12 bin arasında belirledi" dedi.