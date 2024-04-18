Cumhur İttifakı Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve Ethem Sedef göreve seçilen ilçe ve beldelerde belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) salonunda düzenlenen programa AK Parti Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve Ethem Sedef', AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu katıldı.

Başkanlığında yeni seçilen belediye başkanlarına Cumhur İttifakı Milletvekilleri ve İl Başkanları ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi.

AK Parti Milletvekili Abdulkadir Akgül yaptığı açıklamada, “Nazik ziyaretleri için kıymetli belediye Başkanlarına teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum” dedi.