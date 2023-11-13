Hesap verin geçmiş yıllarım bana

Gam kasavet çeke çeke büyüdüm

Hiç şansım olmadı rahattan yana

Dert çıkını çöze çöze büyüdüm

Evimizde nüfusumuz çoğudu

Kazancımız gelirimiz yoğudu

Toprak damlı bir evimiz varıdı

Mertekleri saya saya büyüdüm

Belenip de büyümüştüm höllükte

Akranlarla oynar idik küllükte

Koyun kuzu güder idik birlikte

Çayırlarda koşa koşa büyüdüm

Toprak yolda yalın ayak koşardım

Bazen tökezleyip yere düşerdim

Değnekten atımla dağlar aşardım

Deh eyleye deh eyleye büyüdüm

Ölüm gelip kapımızı çalınca

Hasta babam genç yaşında ölünce

Öksüz yetim boynu bükük kalınca

Yokluğunu çeke çeke büyüdüm.

Akşam yatağıma yattığım zaman

Üç Kulhü bir Elham okurdum tamam

Zalimdi pireler vermezdi aman

Uykularım böle böle büyüdüm

Akranlarla ne oyunlar kurardık

Çayırlıkta çelik çomak oynardık

Bahçelerden erik, elma yolardık

Derelerde çime çime büyüdüm

Muhannet söz ile vururdu taşı

İçime akardı gözümün yaşı

Çökelek ekmekle bulamaç aşı

Kaşıklayı kaşıklayı büyüdüm

Yaramazdım alışmıştım patağa

Çift sürerdim elim yetmez tutağa

Ara sıra altımdaki yatağa

Sidikleyi sidikleyi büyüdüm

Geceleri yatıp uyurken taman

Yamalık yamardı cefakâr anam

Kış ortası biter kalmazdı saman

Dağdan keven söke söke büyüdüm

Ne vardı ki hayat bize zorudu

Umutlar aşina hayal korudu

Yamalıklı bir pantolum varıdı

Senelerce giye giye büyüdüm

Pirimiz yoktu ki peşine düşek

Ömrümce görmedim rahat bir döşek

Önüme kattılar bir topal eşek

Odun tezek çeke çeke büyüdüm

Kısacası perişandık haliyle

Dertler sıralıydı çile kafile

Ayakkabım yoktu çorap nafile

Dikenlere basa basa büyüdüm

Günden güne azdı dinmedi acım

Çalıştım didindim yetmedi gücüm

Köyde kalamazdım zorudu geçim

Gurbet eli geze geze büyüdüm

Çocukluğum hatırımdan gitmiyor

Ozan Yüksel ne söylese bitmiyor

Hayat bir bilmece akıl yetmiyor

Ömür boyu çöze çöze büyüdüm

DÖRTLÜKLER ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ – Şahin Güvenç

Ozan Yüksel Koç dörtlükleri dizim dizim dizmiş, eskiden köyde nasıl büyünmüş, onu yazmış.

Bunlara yoksulluğun şiiri denilebilir. Ancak ne iyi ki şiirin yoksulluğu değil.

Köyde, eskiden nasıl büyündüğünü anlatan dizeler gerçeğin ta kendisiyken, öyle büyünmesine bir övgü olmamış. Olsa olsa ‘İşte böyleydi, böyle büyüdük. Başka değil. Bunlarsa iyi değil. Ancak bilinmeli, bilinsin,’ amaçlı olmuş.

Bunlar, ‘Olmasın böyle şeyler, bir daha yaşanmasın. Daha iyi, daha güzel şeyler olsun. Bizim yaşadıklarımızı gelecek kuşaklara yaşatmamalı. Biz yaşayamadık, bizim yaşayamadıklarımızı da yaşamlarına katsınlar, onlar yaşasın,’ demek için yazılmış.

Eline, diline, yüreğine sağlık Yüksel Koç. Sağ ol, var ol.