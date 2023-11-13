Amerika FETÖ’ya yurt 
Kurduramaz BAŞBAKAN ım
Gereksiz işi kötüye   
Vardıramaz BAŞBAKAN ım                                                                    

Öç alacak ordumuzdan                                                                              
Pof poflayıp ardımızdan 
Bizi ana yurdumuzdan 
Sürdüremez BAŞBAKAN ım

Okyanustan Akdeniz’e 
Çıkacaklar eze eze
Bu alçaklar bizi bize
Kırdıramaz BAŞBAKAN ım

Pul ettiler paramızı 
Yıktılar bak töremizi
Zannetmeyin yaramızı
Azdıramaz BAŞBAKAN ım

Müslümana vurup taşı                                                                             
Maksadı dünya savaşı 
İnan kardeşe kardeşi
Vurduramaz BAŞBAKAN ım                                                                             

Oyuncakmış FETÖ dini 
Yıllarca varmış kini 
Bu hainler ipe unu 
Serdiremez BAŞBAKAN ım

Kanmasak kansıza keşke 
Papazlarda maksat başka 
Hain yakışmaz ki köşke
Zor duramaz BAŞBAKAN ım

Saldırarak dağa taşa
PKK elinde maşa 
Dünyayı koyup telaşa 
Yorduramaz BAŞBAKAN ım

Âşık İdris vurur saza 
Dert biter mi yaza yaza 
Kendi hesabını bize 
Verdiremez BAŞBAKAN ım