Amerika FETÖ’ya yurt
Kurduramaz BAŞBAKAN ım
Gereksiz işi kötüye
Vardıramaz BAŞBAKAN ım
Öç alacak ordumuzdan
Pof poflayıp ardımızdan
Bizi ana yurdumuzdan
Sürdüremez BAŞBAKAN ım
Okyanustan Akdeniz’e
Çıkacaklar eze eze
Bu alçaklar bizi bize
Kırdıramaz BAŞBAKAN ım
Pul ettiler paramızı
Yıktılar bak töremizi
Zannetmeyin yaramızı
Azdıramaz BAŞBAKAN ım
Müslümana vurup taşı
Maksadı dünya savaşı
İnan kardeşe kardeşi
Vurduramaz BAŞBAKAN ım
Oyuncakmış FETÖ dini
Yıllarca varmış kini
Bu hainler ipe unu
Serdiremez BAŞBAKAN ım
Kanmasak kansıza keşke
Papazlarda maksat başka
Hain yakışmaz ki köşke
Zor duramaz BAŞBAKAN ım
Saldırarak dağa taşa
PKK elinde maşa
Dünyayı koyup telaşa
Yorduramaz BAŞBAKAN ım
Âşık İdris vurur saza
Dert biter mi yaza yaza
Kendi hesabını bize
Verdiremez BAŞBAKAN ım