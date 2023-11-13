Amerika FETÖ’ya yurt

Kurduramaz BAŞBAKAN ım

Gereksiz işi kötüye

Vardıramaz BAŞBAKAN ım

Öç alacak ordumuzdan

Pof poflayıp ardımızdan

Bizi ana yurdumuzdan

Sürdüremez BAŞBAKAN ım

Okyanustan Akdeniz’e

Çıkacaklar eze eze

Bu alçaklar bizi bize

Kırdıramaz BAŞBAKAN ım

Pul ettiler paramızı

Yıktılar bak töremizi

Zannetmeyin yaramızı

Azdıramaz BAŞBAKAN ım

Müslümana vurup taşı

Maksadı dünya savaşı

İnan kardeşe kardeşi

Vurduramaz BAŞBAKAN ım

Oyuncakmış FETÖ dini

Yıllarca varmış kini

Bu hainler ipe unu

Serdiremez BAŞBAKAN ım

Kanmasak kansıza keşke

Papazlarda maksat başka

Hain yakışmaz ki köşke

Zor duramaz BAŞBAKAN ım

Saldırarak dağa taşa

PKK elinde maşa

Dünyayı koyup telaşa

Yorduramaz BAŞBAKAN ım

Âşık İdris vurur saza

Dert biter mi yaza yaza

Kendi hesabını bize

Verdiremez BAŞBAKAN ım