Kış olurda kar yağmaz mı? Gönül olurda sevmez mi?

Heç Ceylan olurda avlanmaz mı?.

Yorma beni dünya ver Ceylanımı.

Sevgi Kelebeğine birde Sevgi Çiçeği gerekir derler.

Kanadı kırık, yaralı yüreği sızlayan Kelebeklerin yükü ağır olurmuş.

Taşıyabilir misin Gülüm?...

Yolu yokuş keseklidir gidebilir misin?

Gönül bahçende Çiçekleri derleyip, ak göğsünde saklar mısın?

Sende bu güç vardır… çileli yokuş yolu yarıp yıkıp devirir misin?.

Yok yok… Sevgi Çiçeğim, Gülüm.

Seni yorar kolun kanadın kırarlar, seni senden alır yüreğin yakarlar.

Gül yerine kül atıp seni savurur bir heç… ederler.

He… deme. Git Turnalar göçüne katıl.

Sevgi diyarına uzaktan bak!...

Sitemim sana değil taş kalplere… tozlu Gönüllere.

Niye Bahar gelir de Çiçekler açmaz.

Yaz gelir neden ısıtmaz.

Yoksa ak mı düştü yaşlı Gönlüme.

Hani çocuk Yüreğin vardı ya.

Yoksa Papatyalar. Seviyor sevmiyor, dedirmiyor mu?.

Yoksa Karacaoğlan.

Cennete misaldir göğsünün ağı.

Sineme bastın da ateşten dağı.

Korkarım ki yad el bekler bağı.

Bülbül eğlencesi gül ile oynar.

Diye ,odamı boşuna sızlandı?.

Sevdayı sen ne sandın, Gülüm.

Koşan yorulmaz mı?

Bahar gelirde Çiğdemler açmaz mı?

Koyun benekli kuzusunu doğurup meğeletmez mi… Mecnun olurda Leylasına;

“Ela gözlüm” deyip dağı taşı delmez mi, heç.

Bende de bir laf söz dinlemez, deli Gönül var.

Sevgiyle coşup Pınar olup akmaz mı?.

Gül ol soğuk han… olma tozlu yolun çilesi.

Hakkın kurbanı, yariyin yareni sende Sen… ol.

Kelebeğin renkli kanadında ilmek ilmek işlenen motüfleri deseni.

Göçmen Kuşların göz bebeğinde, Nuru keremi.

Rabbimin sevgiyle ol… diyenlerden.

Gel denildiği zaman koşup gelen, git dendiğinde ardına bakmadan giden vefalı Yaar… ol.

Adına layık Elif…

Diline layık hoş Seda yüzünün Nuru teniyin bekçisi, Gönül bahçenin bahçıvanı.

Hakkı saklayan deli divanesi.

Cennet mekânın Güllerin Gülüne… komşu ol

Bende Sen… yaralı Turnayı bekleyen vefalı dostu ol Gülüm ol Gülüm ol ol.

Ey yeri göğü yaratan. Her şeyi bilip biçimlendiren zifiri karanlıkta kara karıncaya yön veren güzel Dost!... Bırakma beni ancak beni Sen anlarsın. Oltama takılan kederim sevgim Deniz… kuşuna yaralı gönlümü götür o konuşsun Gül… olup Han… olmasın. Yanan ateşimi, ferimi o söndürsün. Ona ulaşamasam da Sevgim Sevdam olsun Gönül bahçemde taze açmış Gülüm olsun.

Bana ahretin tadını ver kokusunu ver mahrum etme Tek… dostum.

Selam ve dua’larımla.