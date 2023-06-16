Boğazlıyan Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler yılın yorgunluğunu atarken “Transformers Canavarların Yükselişi” filmi ile eğlenceli anlar yaşadı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sonuna yaklaşırken, öğrenciler için düzenlenen sinema etkinliği büyük ilgi gördü.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın daveti ile öğrenciler Sinema salonunda bir araya gelerek, heyecanla film izlemenin keyfini yaşadı. Kimi öğrenciler için bu deneyim ilk kez gerçekleşirken, kimi öğrenciler ise daha önce sinema salonunda film izlemiş olsalar da bu etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Boğazlıyan Belediyesi Kültür Merkezi’nin sağladığı sinema salonunda, öğrencilerin yaş gruplarına uygun ve eğlenceli film seçildi. Komedi, macera ve animasyon türündeki film, öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Büyük bir ekranda film izlemenin heyecanıyla dolan öğrenciler, gülerken, düşünürken ve duygulanırken birbirleriyle paylaşımlarda bulundu.

“BAŞKAN COŞAR’A TEŞEKKÜR”

Boğazlıyan Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulu yönetimi, öğrencilere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile öğrencilerin yıl boyunca gösterdikleri gayret ve başarıya teşekkür etti. Sinema etkinliğinin, öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve eğlenceli bir sonuçlandırma olduğunu belirtti. Ayrıca, Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar’a da katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Öğrencilerin sinema keyfi, yılsonu etkinlikleri arasında önemli bir yer tuttu. Hem eğlendikleri hem de arkadaşlarıyla birlikte güzel anılar biriktirdikleri bu etkinlik, öğrencilerin motivasyonunu artırarak yeni eğitim ve öğretim yılına daha enerjik başlamalarına yardımcı olacak.

Öğrencilere Okul Müdürü Nabi Fakılı, idareciler ve öğretmenler eşlik etti. Haber Merkezi