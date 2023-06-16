Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri kapsamında 75 milyon 826 bin liralık destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir;

Hayvan Hastalığı Tazminatı desteği kapsamında 50 milyon 646 bin 602 lira,

Hububat – Baklagil Dane Mısır desteği kapsamında 10 milyon 779 bin 586 lira,

Yağlı Tohumlu Bitkiler desteği kapsamında 12 milyon 172 bin 545 lira,

Toprak Analizi desteği kapsamında 1 milyon 33 bin 480 lira,

Anaç Koyun desteği kapsamında 686 bin 300 lira,

Mazot ve Gübre desteği kapsamında 507 bin 487 lira.

Toplamda 6 kalemde 75 milyon 826 bin TL ödeme hesaplara yatırıldı. Alpaslan Demir