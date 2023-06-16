Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri kapsamında 75 milyon 826 bin liralık destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.
Ödemelere ilişkin detaylar şu şekildedir;
Hayvan Hastalığı Tazminatı desteği kapsamında 50 milyon 646 bin 602 lira,
Hububat – Baklagil Dane Mısır desteği kapsamında 10 milyon 779 bin 586 lira,
Yağlı Tohumlu Bitkiler desteği kapsamında 12 milyon 172 bin 545 lira,
Toprak Analizi desteği kapsamında 1 milyon 33 bin 480 lira,
Anaç Koyun desteği kapsamında 686 bin 300 lira,
Mazot ve Gübre desteği kapsamında 507 bin 487 lira.
Toplamda 6 kalemde 75 milyon 826 bin TL ödeme hesaplara yatırıldı. Alpaslan Demir