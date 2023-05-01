Eğitim ve öğretime başlamak için gün sayan Kur’an Kursu’nda iç tadilatlar ve çevre düzenlemesi tamamlandı.

Kur’an Kurslarının sevgi, saygı ve dürüstlüğün öğrendiği nadide mekanlardır biri olduğunun altını çizen İlçe Müftüsü Atıf Akşit, “Kurslarda çocuklarımızı ecdadımıza layık torunlar yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ne kadar çok çocuk kurslarımızda eğitim görürse istikbalimiz o kadar aydınlık olacaktır inşallah. Yavrularımızın kalplerine, gönüllerine dokunabilirsek yarınlarda onların sayesinde bambaşka olacağız. Anne babalar olarak çocuklarımıza sahip çıkacağız. Sokaklarda emniyetimiz ve jandarmamız sahip çıkacak. Topyekun yavrularımıza sahip çıkacağız” dedi. Haber Merkezi