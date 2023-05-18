Çocuklara tarih, kültür bilincini aşılamak için yapıldığı söylenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Yozgat Müze Müdürü Cihat Çakır, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ömür Umut Doğan, Yozgat İl Kütüphane Müdürü Salih Eren, çocuklar ve öğretmenler katılım sağladı.

“SİZE EMANET EDECEĞİZ”

Program çocuklara günün anlam ve önemini anlatan konuşma ile başladı. Konuşmayı Müze Müdürü Cihat Çakır, yaptı. Müdür Çakır’ın konuşması şu şekilde; “Müzeler Günü müzeciler, müze gönüllüleri, müzeyi sevenler için çok önemli bir gün. Müzeler Günü’nü farkındalık yaratmak için kutlamaktayız. Tüm dünyadaki müzelerde şu an bugün kutlanmakta. Biz müzeyi sadece eserlerin konulduğu, eserlerin sergilendiği yerler olarak görmüyoruz. Biz müzeyi eğitim mekânları olarak da görüyoruz. Müzeler geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir köprü vazifesi görmekte. Kültürel miraslarımızı koruyarak sizlere, gelecek kuşaklara buna aktarmakla görevli. Yarın sizler burada müdür olacaksınız siz burada uzman olacaksınız. Bu eserleri biz size emanet edeceğiz. Siz de sizden sonrakileri emanet edeceksiniz. Bu vesileyle bütün müze severlerin, müze gönüllülerinin, müze çalışanlarının Müzeler Günü’nü kutluyorum.”

Müze Müdürü Çakır’ın konuşmasının ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Sancaktar tarafından sikke ile ilgili sunum yapıldı. Sunumun ardından Karagöz ve Hacivat videosunu izletildikten sonra müze bahçesinde çocuklara oyunlar oynatıldı. Hayri İnal Konağı’nda yapılan ikramların ardından ise oynatılan oyunlarda ilk 3’e giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Etkinlik kapsamında müzik dinletisi de yapıldı.

“KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITMAK İSTİYORUZ”

Etkinlik sonunda günün anlam ve önemine istianen açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, “18 Mayıs Müzeler Gününde gençlere tarih, kültür bilincini aşılamak için okuldan öğrencilerimiz geldi. Öğrencilerimizle çeşitli faaliyetler yapıldı. Bizim öncelikli planlarımızdan biri Yozgat’a daha geniş, sergi alanı büyük olan insanlara hitap edebilecek, geldiklerinde rahatlıkla gezebilecekleri bir müze kazandırmaktı. Bu da inşallah Lise Caddesinde yapılacak olan halk kütüphanesi binamızın bir bloğunu da müze yaparak bu konuyu da çözmüş olacağız. Bundan sonraki süreçte müzemiz daha görünebilir bir yerde daha ziyaret edilebilir bir noktada yer alacak. Kültürümüze artık daha kolay ulaşılabilecek. Müzeler Günü kapsamında yaptığımız faaliyetlerde de gençlerimize kültürümüzü tanıtmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZ EĞLENDİ”

Son olarak tekrar bir açıklamada bulunan Müdür Çakır, “18 Mayıs tüm dünyada Müzeler Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Yozgat’ta da çocuklara yönelik faaliyet yapalım dedik. Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Sancaktar, sikke ile ilgili bir sunum yaptı. Daha sonra Bakanlığımızın göndermiş olduğu kültürel varlıkların Karagöz ve Hacivat videosunu izlettik. Akabinde müze bahçesinde çocuklarımıza oyunlar oynattık. Çocuklarımız için çok eğlenceliydi. Ardından Hayri İnal Konağımızda ikramlarımızı yaptık. Oyunlar oynandı. Çocuklara müzik dinletisi yapıldı. Yozgat türküleri söylendi. Arkeoloji bilinci aşılayabilmek için çocuklarımıza arkeolojik kazı çalışması yaptırdık. Çocuklarımız gerçekten çok eğlendiler. Bizler de çok mutlu olduk” dedi. Melike Aslı Arslan