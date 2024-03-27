Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca veliye güzel haberi duyurdu. Yozgat'ta çocuğu okula giden ailelere her ay 6 bin 505 TL ödenecek.

Mart ayında, maddi zorluklarla mücadele eden ailelerdeki öğrencilere yönelik sosyal yardım ve ekonomik destek programı kapsamında ödemeler gerçekleştirildi. Bu yardımlar, ocak ayındaki memur maaş katsayısı artışıyla güncellenmiş tutarlar üzerinden yapıldı.

Ailelere, okula giden çocukları için önemli bir maddi destek ödemesi verilecek. Ocak 2024'ten itibaren, ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının eğitimi için her ay 5 bin 782 TL'ye kadar destek ödenecek. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında yapılacak bu ödemeler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programına başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Haziran ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra, memur maaşlarındaki zam oranı belirlenecek ve bu doğrultuda sosyal yardımlardaki artışlar da ayarlanacak.

Ailelere, okul öncesi için ayda 3 bin 614 TL nakit destek ödenecek. İlköğretim düzeyindeki çocuklar için 5 bin 421 TL, ortaöğretim seviyesindeki çocuklar 5 bin 782 TL ve Yükseköğrenimde okuyan gençler için ise 6 bin 505 TL'ye kadar ödeme yapılacak.

Başvuracak ailelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Destekten yararlanabilmek için başvuru şartları arasında, sosyal hizmet kuruluşlarından ayrılan veya ekonomik zorluklarla mücadele eden çocuklar ve gençler bulunuyor. Ayrıca felaket, afet veya ciddi sağlık sorunları nedeniyle zor durumda olan ailelerin çocukları da destek ödemesinden yararlanabilecek.