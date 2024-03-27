Yozgat'ta da ceviz, pazar yerlerindeki tezgahlarda vatandaşların beğenisine sunuluyor. Her hafta Yozgat’ta kurulan pazarda satışa sunulan kabuklu cevizin fiyatı 100 liradan satışa sunuldu.

Yıllardır pazarcılık yapan Mehmet Şahin, yaz aylarında kış aylarında cevizin en çok tercih edilen kuruyemişler arasında yer aldığını belirtti.

Kabuklu cevizi 100 lirada satışa sunduğunu ifade eden Şahin, vatandaşlar tarafından da talep gördüğünü söyledi.

7’den 70’e her insanın kuruyemiş tercihleri arasında cevizin geldiğinin altını çizen Şahin, “Yaşı, kurusu, kabuklusu her çeşidi vatandaşlarımız tarafından yoğun talep görüyor. Tercihlerin yanı sıra çok önemli faydaları ile ön plana çıkıyor. Özellikle kalp ve beyin sağlığı açısından önemli bir yemiş türü olarak değerlendirilen ceviz, daha birçok farklı faydası ile önemli bir potansiyel teşkil etmektedir” dedi.

“ALIRKEN DİKKAT EDİLMELİ”

Ceviz alırken dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyaran Şahin, “Kaliteli ve lezzetli ceviz genellikle ince kabuğundan anlaşılır. Kabuklu ceviz alıyorsanız kabuğunun kırılmamış olmasına dikkat edin. Cevizin küflü olmamasına ve rengine dikkatli bakın. İçini açtığınızda eski bir yağ kokusu alıyorsanız, bu cevizin taze olmadığının göstergesidir. Cevizin kuru olmasına, nemli olmamasına özen gösterin. Paketli ceviz alıyorsanız da paketin açık olmadığına, üretim ve son kullanma tarihlerinin olduğuna bakın” şeklinde konuştu.

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Ceviz, hem omega3 hem de E vitamini içerdiği için çift etkisi ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Sonbahar aylarında bol bol tüketilmesi gereken taze ceviz, balık yemeyen kişiler ve vejetaryenler için iyi bir omega3 ve protein kaynağıdır.

Cevizde bulunan polifenolik bileşikler ve fitokimyasal maddeler vücuttaki iltihaplanmanın etkilerini azaltır. Bu kardiyovasküler rahatsızlıklar ve kansere karşı güçlü bir önlemdir. Yaş ceviz de olsa kuru ceviz de olsa bu lezzetli yemiş tahmin edilenden daha çok faydalıdır. Yaklaşık 7 ceviz; günlük tüketilmesi önerilen kalsiyum miktarının yüzde 3’ü, demirin yüzde 10’u, potasyumun yüzde 5’i, magnezyumun yüzde 14’ü, folatın yüzde 7’sini içerir. Manganez, bakır, fosfor, magnezyum, B6 vitamini ve demir içeren cevizin faydaları şöyle sıralanabilir:

Hafızayı güçlendirir: Omega3 ve omega6 yağ asitleri, cevizi kaliteli yağ asitleri açısından güçlü kılar. Bunlar hafızayı ve bilişsel işlevi geliştirmeye yardımcı olabilir. Ceviz şekliyle beyini hatırlarken bunun hakkını verir. Beyin sağlığını korumada etkilidir. Omega3 yağ asitleri, motor işlevini geliştirmek için faydalı olabilir.

Depresyona karşı koruyabilir: Sağlıklı bir diyet, depresyona karşı koruma görevi görebilir. Düşük omega3 tüketimi her zaman depresyona karşı kişiyi savunmasız bırakacağından ceviz, bu gücüyle koruma kalkanı olabilir.

Kansere karşı etkili: Ceviz, kabuklular arasında en yüksek antioksidana sahip yemiştir. Bu özelliği sayesinde cevizin meme ve prostat kanserlerinin ilerlemesinin önüne geçebileceği düşünülür.

Kilo kontrolü sağlar: Ceviz, uzun süre tok tutmayı sağlayan lif, protein ve yağ içeren bir besindir. Elbette bu da cevizi, sağlıklı bir atıştırmalık yapar. Özellikle çoğu düşük kalorili atıştırmalıktan ya da paketli diğer ürünlerden üstün kılar. ‘Tatlı krizi’ yaşadığınız durumlarda da şeker ihtiyacı yerine enerjinizi yükseltecek B grubu vitaminleri barındıran cevizi tüketebilirsiniz. ABD’de yürütülen ulusal bir araştırmada, ceviz ve benzeri kuru yemişlerin tüketiminde günlük yarım porsiyonluk artışın düşük obezite riski ile ilişkili, kilo koruma ve kilo verme ile de pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. Sağlıklı bir ara öğün için yoğurt ve cevizi birlikte tüketebilirsiniz. Bir avuç ceviz günlük enerji ihtiyacınızın yüzde 10’unu karşılar. Bu nedenle de sağlıklı yağ olmasına rağmen dikkatli tüketilmelidir.

Kemik sağlığını korur: Ciddi bakır eksikliği, düşük kemik mineral yoğunluğu ve kemikleri kırılmalara karşı dayanıksız hale getiren osteoporoz (kemik erimesi) riskinin artmasıyla ilişkilidir. Ceviz iyi bir bakır kaynağıdır. Bakır, ayrıca vücuttaki kolajen ve özellikle bağ dokusu için önemli olan elastinin korunmasında önemli bir rol oynar. Böylece vücut, hasarlı bağ dokusu ve kemiğin yapı taşı olan kolajeni üretebilir. Cevizdeki manganezin yine kalsiyum ve bakır mineraliyle birlikte osteoporoza karşı faydalı olduğu bilinir. Magnezyum ise kalsiyumun kemik tarafından emilmesine yardımcı olarak kemik oluşumunu destekler.

Uykuyu düzenler: Ceviz, uykuyu düzene koyan melatonin hormonu salgılanmasına yardımcı olur. Hatta cevizde biyolojik olarak kullanılabilir şekilde melatonin mevcuttur. İyi ve kaliteli bir uyku uyuyabilmek için akşam yemeklerinizde ceviz tüketebilirsiniz.

Cilt sağlığına faydalı: Cevizin cilde faydaları en çok merak edilen konulardan biri. Ceviz aslında hem tırnakları hem de saçları güçlendirici bir özelliğe sahiptir. Ceviz, saçların ve tırnakların daha güçlü büyümesinde biyotin veya B7 vitamini içeriğiyle etkili olurken saç kaybının önlenmesinde de görev alır. E vitamini içeriği ise yine saçların ve tırnakların parlamasına yardımcı olur. Ayrıca antioksidan ve E vitamini cildin daha genç ve sağlıklı görünmesinde destekçi olabilir. Kuru cilde sahip kişiler, doktor onayıyla ceviz yağını direkt olarak ciltlerine de uygulayabilirler.

CEVİZİN ZARARLARI NELERDİR?

Şimdilik cevizin bilinen bir zararı yoktur. Aşırı tüketime bağlı olarak kilo almanın yanı sıra bazı kişilerde alerji nedeniyle ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebilir. Alerjik reaksiyon göstermeyen kişilere günde 4-5 cevizden fazlası tavsiye edilmez. Fazla miktarda tüketilirse kilo problemlerine neden olabilir. Bazı kişilerin cevizlere alerjik semptomları olması mümkündür. Bu nedenle özellikle kaşıntı olmak üzere bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Aşırı tüketim durumunda ciltte kızarıklık ve şişlik görülebilir. Yine aşırı tüketimi ishal sorunlarına neden olabilir.