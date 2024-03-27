Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Mart’ta aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “İş Yeri Dokunulmazlığı” suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Göz altına alınan M. O. isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada, "Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.