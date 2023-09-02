Cevdet Aslan tarafından düzenlenen ve birçok çiftçiyi bir araya getiren davete Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Selma Uçar, Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu, Esnaf Zanaatkarlar Odası Başkanı Bülent Yüce ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerektiğinin altını çizen Akay, “Çiftçilerimiz ile birlite bir araya geldik. Bu tür etkinliklerde doğrudan iletişim kurma ve gelişmeleri paylaşma fırsatı buluyoruz. Çiftçilerimiz bizlere sıkıntılarını dile getiriyor, yapmamız gerekenleri söylüyorlar. Bizde çiftçilerimizin mağdur olmaması için elimizden gelen çabanın daha fazlasını göstererek onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tarımın, ülkenin temel sektörlerinden biri ve çiftçilerin ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı bu buluşmalar tarımın daha da güçlenmesine katkı sağlamakta” dedi. Haber Merkezi