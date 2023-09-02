Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ilişkin hava durumu raporuna göre Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve bazı illerde sağanak; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı; hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar; Kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

YOZGAT'TA HAVA DURUMU:

3 Eylül Pazar: Hafif yağmurlu ve açık hava gündüz 26 derece gece 14 derece

4 Eylül Pazartesi: Hafif yağmurlu ve açık hava gündüz 22 derece gece 14 derece

5 Eylül Salı: Parçalı bulutlu gündüz 28 derece gece 13 derece

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI

Yozgat Valiliği, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar günü ilk saatlerden itibaren İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda (Ankara, Eskişehir’in güney ve doğusu, Konya’nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı. Haber Merkezi