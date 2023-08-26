Başkan Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına toplam 163 milyon 104 bin liralık destekleme ödemesinin aktarıldığını söyledi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yumaklı, “Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 133 milyon 965 bin lira, Uzman Eller Projesi Desteği kapsamında 15 milyon 438 bin lira, Lisanslı Depoculuk Desteği kapsamında 13 milyon 701 bin lira, olmak üzere toplam 163 milyon 104 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi