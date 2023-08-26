Bozokspor Afyon’da lig hazırlıklarına Teknik Direktör Can Güven ile devam ediyor.

Teknik Direktör Güven, “Hazırlık maçları ve taktiksel yoğunluğun daha fazla olacağı, taktiksel olma bütünlüğümüzü daha da pekiştirecek bir sürece gireceğiz. İnşallah en güzelini şehir adına güzel bir takım seyrettirmek adına yapacağız” dedi.

YENİ SEZON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Eskişehirspor yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Siyah Kırmızılı takım dün sabah saatlerinde Teknik Direktör İbrahim Baş yönetiminde çalışma yaptı. Bir buçuk saat süren antrenman ısınma hareketleri ve beşe iki top çalma ile devem etti. Teknik ve taktik ağırlıklı geçen antrenman sonrasında futbolcular dinlenmeye çekildi. İkinci çalışma akşam saatlerinde gerçekleşti.

İkinci etap çalışmaları keyifli başladı. Teknik Direktör İbrahim Baş yönetimindeki takım ilk özel maçını 28 Ağustos Pazartesi günü Yozgat Belediye Bozokspor ile 18.00’de Afyon’da oynayacak. Es Es ikinci hazırlık maçını 30 Ağustos Çarşamba günü yine 18.00’de Afyon’da Çeşme Belediyespor ile yapacak. Şimşekler, 2 Eylül’de Kütahya İl Özel İdarespor ile 18.00’de Eskişehir’de karşılaşacak. 5 Eylül’de saat 11.00’de Kocaeli Kullarspor ile Eskişehir’de son özel maçımızı yapıp ikinci etabı tamamlayacağız. Alpaslan Demir