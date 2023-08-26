Tarım ve Orman Bakanlığı El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Sanayi Mektebi Müzesinde açılan Bakır İşleme Kursu yoğun ilgi görüyor. Unutulmaya yüz tutan bu el sanatını ayakta tutabilmek için açılan kursta 40 yakın kursiyer eğitim görüyor. Çatı katı aralarından ve hurdacılardan alınan bakırlar, yüzlerce dokunuşun ardından kursiyerlerin elinde adeta sanata dönüştürülüyor.

Eski bakırlar yenilenip süsleniyor

Bakır işleme kursu hocası Münevver Arslan, eski bakırların yenilip süslendiğini belirterek, “4 yıldır bakır işleme yapıyoruz, eski bakırları yenileyip süslüyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar arasında olduğu içinde baya ilgi görüyor. Genelde eski bakırları işliyoruz, eski bakırları öğrenciler evlerinden getiriyorlar. Bizim özel kalemlerimiz var onlarla işleme yapıyoruz. Desenleri genelde örnek alarak yapıyoruz ama ben şuan kafamda desen çıkartıyorum” dedi.

El sanatını yaşatmak için ter döküyorlar

Kurs öğrencilerinden Kadir Özturan, unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliğini yaşatmak için çalıştıklarını ifade ederek, “Hocamız sayesinde el sanatlarını geçmişten geleceğe yaşatmaya çalışıyoruz. Burada çok güzel şeyler öğrendik, değişik teknikler öğrendik. Bakır zaten hayatımıza atalarımızdan kalan bir objeydi. Fakat bu objeler unutuldu çatılara bırakıldı, köşelere atıldı, hurdacılara satıldı. Bu müzede el sanatları olarak, bakır işlemeciliği yapıyoruz. Evde bulunan eski bakırlarımızı getirdik. Burada hocamız bir takım şeyler öğretti ve onunla birlikte güzel el sanatları çıkardık. İlk geldiğimizde zor geliyordu ama yaptıkça daha eğlenceli oldu” diye konuştu.

Hatice Vural ise “Ben halk eğitimin sergisine gittim ve orada bu objeleri gördüm. Bu objeler çok hoşuma gitti, bende yapabilirim dedim. Geldim kayıt yaptırıp başladım ve bakır işlemeden çok zevk alıyorum” ifadelerini kullandı. İHA