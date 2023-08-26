Bu kapsamda kamulaştırılan alanlar içerisinde on binlerce zeytin ağacı, tarım alanları ve ormanların olduğunu belirten Karaduman, Tarlaları ve zeytinlikleri kamulaştırılan yöre halkı geçim kaynaklarını ve ata topraklarını kaybetmek istemiyor dedi.

Karaduman yaptığı açıklamada, “Bölgedeki depremzedelerin barınma, temiz gıda ve suya erişim gibi temel ihtiyaçları halen aciliyetini koruyor. Yeni yapılacak toplu konut projelerinde zeytinliklerimizin, ormanlarımızın ve tarım alanlarımızın yok olmaması için yer seçiminin özenle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. TEMA Vakfı olarak topraklarını kaybetmek istemeyen Antakya Dikmece halkının yanındayız. Ne madencilik faaliyetleri için Akbelen’de ne de imar planları için Dikmece’de kaybedecek toprağımız olmadığını yineliyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir