Sorgun Gençlik Derneği yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz, Son dönemde yaşanan sorumsuz üretim ve tüketim, iklim değişikliği ve küresel ekonomik sorunlar hem bizleri hem de gelecek nesilleri etkilediğini söyledi.

Başkan Uğuz, “sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil teknolojik üretim, bilinçli tüketim, sıfır atık ve tasarruf, daha temiz ve sağlıklı Dünya için sürdürülebilir yaşam bakış açısıyla yeniden karşımıza çıkıyor” dedi.

Uğuz yaptığı açıklamada, “Sıfır Atık”, döngüselliğe dayalı bir kaynak ve atık yönetimi yaklaşımıdır. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eder ve kaynakların verimli kullanılmasını destekler. Sıfır atık, israftan kaçınmayı ve atığın önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunur. Böylece sosyal dayanışmanın geliştirilmesi de dahil olmak üzere olumlu sosyo-ekonomik sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olabilir. Çevre bilinci, insanların diğer canlılarla, bitkilerle ve doğayla paylaştığı yaşam alanına saygılı bir tutum sergilemesi olarak nitelendirilebilir. Ancak ‘’Çevre bilinci nedir?’’ sorusunun cevabı, günümüzde pek çok alanı içine dahil ettiğinden, yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının ve çevreci hareketlerin de içinde yer aldığı bir olgu haline gelmiştir. Oldukça geniş bir kavram olan çevre bilinci, yaygın olarak doğal kaynakların korunması olarak algılanır. Dünya üzerindeki canlıların doğal kaynaklara olan bağımlılığı, çevre ve doğa bilinci oluşturulmasını çok daha gerekli kılar. Su kaynaklarının hızla tükenmesi, ormanlık alanların azalması ve doğal afetlerin daha sık oluşması bu gerekliliğin en büyük sebepleri arasında yer alır. Ağustos 2021’de yayınlanan BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporu, gezegenimizin küresel ısınma nedeniyle hızlı bir şekilde geri dönülmez bir yıkıma doğru ilerlemekte olduğunu gösterir” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)