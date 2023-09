Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Bilgin, “İstifa edilen tarihten itibaren bir çok partilimiz tarafıma ulaşmış, ulaşmaya devam ediyor ve İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Adayı olmam yönünde desteklerini belirtiyorlar.Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim.Var olsunlar. Rabbim eksikliklerini göstermesin. Hepimizin partimize emeği, alınteri olmuştur, kendisini ispat edebilmiştir ve bu fırsatta verilmiştir. Milletvekili Aday adaylığımda yapılan teşkilat temayülünde Merkez İlçe oylarının büyük çoğunluğunu alarak 1’inci sırada yer almam, kazandığım sevginin, teşkilatıma verdiğim güvenin ve emeğin kanıtıdır. Fakat partimin bir neferi olarak her zaman söylemişimdir ki, ben teşkilatım ne karar verirse onu yapar o görevi üstlenirim. Şahısların elbette fikri alınır ama esas karar verici merci teşkilatın kendisidir. Evlatlarına zamanı gelince fırsatlarını sunacaktır, buna inancım tamdır. Bu durum hasebiyle Yozgat Halkına açıklama yapma gereksinimi duydum. Her zaman söyledim yine söylüyorum yarın da söyleyeceğim, Genel Başkanımın emrinde, teşkilatımın hizmetindeyim, verilecek her göreve de hazırım. Yeni İl Başkanımız kim seçilirse seçilsin, yine kendisinin emrinde ve hizmetinde olarak partimize ve teşkilatımıza hizmet verilecektir. Rabbim, ülkemiz adına güzel ve hayırlı işler yapmayı, bu bayrağı daha da ileriye taşıyabilmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)