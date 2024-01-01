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Milyonlarca vatandaşın kullandığı faturalı hatlar, Özel İletişim Vergisi'nde yaşanan zamla karşı karşıya.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 1 Ocak 2024 Pazartesi itibariyle Özel İletişim Vergisi, 260 TL'den 400 TL'ye yükseltildi.

Bu kararın ardından vatandaşlar, istedikleri takdirde 400 TL'lik vergiyi 12 ay boyunca faturalarına yansıtarak taksitlendirebilecekler.

Yapılan düzenleme her operatörü kapsayacak olup, faturalı ya da faturasız olması Özel İletişim Vergisi'nden muaf tutmayacak. Bu zamlı vergi herkes tarafından ödenmek durumunda.

Vatandaşlar, 400 TL olan vergiyi isteğe bağlı olarak 12 ay boyunca taksitlendirme seçeneğine sahiptir. Bu sayede ödemelerini daha uygun bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Ayrıca, cep telefonu hattına sahip olan herkesi ilgilendiren bir diğer gelişme ise 'Telsiz Kullanım Ücreti'nde yaşanan zam.

2023 yılında 9,43 TL olan ücret, 2024 yılında 15 TL seviyelerine çıkacak. Bu durum, cep telefonu kullanıcılarını yeni yılda ek mali yüklerle karşı karşıya bırakacak.