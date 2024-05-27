Yozgat’ın İğdecik köyünde yazın müjdecisi olan iğde ağaçları çiçek açtı.

Yozgat’ın dört bir yanını saran bu muhteşem çiçekler, etrafa yayılan hoş kokusuyla adeta bir doğa harikası sunuyor.

Peki, çoğu zaman göz ardı edilen bu mucizevi meyve, iğde, hangi faydaları barındırıyor? İşte Uzakdoğu'da asırlardır ilaç yerine kullanılan mucizevi besin yabani iğdenin faydaları hakkında bilinmesi gerekenler.

CENGİZ HAN’IN ORDUSUNUN GİZLİ SİLAHI

Tarihi kayıtlara göre, Moğol hükümdarı Cengiz Han, ordusuna her öğün bu mucize bitkiden yedirmekte ve hastalanan atlarını iğde ile tedavi ettirmekteydi. Bu bitkinin gücü o kadar etkiliydi ki, ordusunun dayanıklılığını artırdığı rivayet edilir. Ayrıca, modern çağın kahramanları olan Rus kozmonotlar, uzay yolculuklarında güneş radyasyonunun kötü etkilerinden korunmak için Omega 7'nin doğal kaynağı olan iğdeyi tüketmekte ve iğde yağını kremlerinde kullanmaktadır.

İĞDENİN FAYDALARI NELERDİR?

Doğadaki tek Omega 7 kaynağı olan yabani iğde, her ne kadar Yozgat’ta sık tüketilmese de, Uzakdoğu'da birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. İğde meyvesinin faydaları arasında şunlar bulunmaktadır:

Bağışıklık Sistemi: İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim Sistemi: Bağırsak bozukluklarını ve ağız pasını gidermede etkilidir.

Cilt Sağlığı: Omega 7 yağ asidi içeriği ile cilt sağlığını destekler.

Böbrek Sağlığı: Böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcı olabilir.

Erozyon Kontrolü: Kuraklığa dayanıklı yapısıyla erozyonla mücadelede kullanılabilir.

İĞDE MEYVESİNİN KULLANIM ALANLARI

İğde (Elaeagnus), zeytingiller ailesine ait küçük ve oval şekilli bir meyve türüdür. Türkiye’de özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yetişen iğde, Nevşehir ilinde de bolca bulunmaktadır. Bağ ve bahçe kenarlarında çit bitkisi olarak kullanılmasının yanı sıra, iğde meyvesi reçel ya da marmelat olarak da tüketilir. Meyveleri olgunlaştıkça kabukları kolayca soyulabilir ve kabuğun altından yumuşak bir doku ortaya çıkar.

DOĞAL BİR ŞİFA KAYNAĞI

Azotu köklerinde depolayabilme özelliği sayesinde en verimsiz topraklarda bile yetişebilen iğde ağacı, hem doğaya hem de insan sağlığına büyük katkılar sağlar. Yozgat’taki bu doğa harikasının değerini bilmek ve faydalarından yararlanmak, hem yerel halk hem de doğaseverler için büyük bir fırsattır.