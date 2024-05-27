Türkiye'deki bireysel kredi kullanımına yönelik sınırlamaların gündeme gelmesiyle birlikte, şehirlerin kredi kartı borçlarına dair yeni veriler dikkat çekici detayları ortaya koydu. Fintürk tarafından yayımlanan rapora göre, Konya, bireysel kredi kartı borcu miktarında ülke genelinde ilk sıraya yerleşti.

KREDİ KARTI BORÇLARINDA ÖNEMLİ ARTIŞLAR

2024 yılının Mart ayı sonu itibarıyla, geçen yılın Aralık ayına kıyasla bireysel kredi kartı borçlarında %19.1'lik bir artış yaşandı ve toplam borç miktarı 1.4 trilyon liraya ulaştı. Konya'da bu artış %37.5, Bursa'da %25.1, Muğla'da %23.9, Antalya'da %22.8 ve Aksaray'da %22.6 olarak kaydedildi.

İSTANBUL VE MALATYA'DAKİ KREDİ KARTI KULLANIM ORANLARI

İstanbul, kredi kartı kullanımında %20'lik bir artışla öne çıkarken, Malatya bu alanda en düşük artışı %7.1 ile kaydetti. Ek hesap kullanımındaki artış son üç ayda ortalama %25.8 olarak gerçekleşti ve toplamda 215.2 milyar liraya ulaştı. Antalya'da bu borç türünde %33.1 ile en yüksek artış görülürken, Nevşehir %32.8, Elazığ %31.8, Muğla %31.6 ve Çorum %30.7 artışla takip etti. İstanbul'da bu borçlar %25.5 artış gösterdi, Hakkâri'de ise en düşük artış %18.4 olarak hesaplandı.

İHTİYAÇ KREDİSİ BORÇLARINDA EN YÜKSEK ARTIŞ DERSİM'DE

İhtiyaç kredisi borçları ortalama %7.8 artarak 880.4 milyar liraya yükseldi. Artış oranlarına bakıldığında, Dersim %13.2 ile ilk sırada yer alırken, Ardahan %12.2, Gümüşhane %12.1, Rize %11.8 ve Kırşehir %11.7 ile izledi. İstanbul'daki artış oranı %8.2 olarak belirlendi, Hatay ise %2.2 ile en fazla düşüş gösteren il oldu.

BDDK VERİLERİNE GÖRE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTIŞI

BDDK'nin son verilerine göre, 17 Mayıs haftası itibarıyla tüketici kredileri, 2023 yıl sonuna göre %13.7, 18 Mayıs 2023'e göre ise %49.6 artışla 3 trilyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı borçları da sırasıyla %19.9 ve %106.6 artarak 1 trilyon 385 milyar lira seviyesine çıktı.

TCMB'NİN YENİ PARA POLİTİKASI ÖNLEMLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikasında sıkılaştırıcı yeni önlemler aldı. Ticari kredilerdeki aylık büyüme oranı %2.5'ten %2'ye, bireysel ihtiyaç kredilerindeki oran ise %3'ten %2'ye indirildi. Otomobil kredilerinde ise mevcut %2'lik limit korunacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin kredi politikasındaki bu değişikliklerin ardından yaptığı ilk açıklamada, fiyat istikrarının önemini vurguladı ve Merkez Bankası'na tam desteğini ifade etti.

Yozgat ise en fazla kredi kartı kullanan iller arasında ilk 10’da yer almıyor.