Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 20 Şubat tarihinden itibaren birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemreler, doğanın yeniden canlanmaya başladığı müjdelenen dönemin başlangıcını simgeliyor. 2024 yılında da bu gelenek devam ediyor ve insanlar, bu yılki cemre düşme tarihlerini merak ediyor.

İlk cemrenin düşmesi, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya gerçekleşiyor. Ardından, cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya düşerken, üçüncü ve son cemre ise 6 Mart 2023 tarihinde toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından ise baharın resmen başladığı kabul ediliyor.