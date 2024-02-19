Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ın selamlama konuşması ile başlayacak toplantının 21 Şubat 2024 tarihindeki ilk oturumunda, Başkanlık Divanı seçiminin ardından yoklama alınacak ve Genel Kurul Gündemi belirlenecek.

Yönetim Kurulu Durum Raporu ve Denetçiler Raporları okunduktan sonra Yönetim Kurulu’nun tekliflerine ilişkin sunum yapılacak. Akabinde ise üyeleri belirlenen İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları çalışmalarına başlayacak.

Yönetim Kurulu’nun Genel Kurula teklif olarak sunacağı gündem maddeleri arasında süreli yayınlara verilecek kredilere uygulanacak faiz oranının tespiti, basın derneklerine yardım yapılması, azınlık gazetelerine yardım yapılması, Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 106. maddesinin tadili, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin tadili, Kurum tarafından basın mensuplarına verilen borç para ile yardıma muhtaç olanlarla vefat edenlerin ailelerine yapılan yardımların miktarının günün ekonomik koşulları doğrultusunda yeniden belirlenmesi yer alıyor.

Basın İlan Kurumu 32. Dönem 5. Genel Kurulu’nun 23 Şubat 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek son oturumunda, komisyonların görüşleri doğrultusunda sunulan teklifler karara bağlanacak.