Yozgat'tan da sevenlerinin katılmak isteyeceği konser Tokat'ta gerçekleşecek. Adrian, 13 Mart'ta Tokat'ta unutulmaz bir konserle sevenleriyle buluşacak.

Adrian soyadını doğduğu ve büyüdüğü Edirne'nin antik çağlardaki ismi olan Hadrianoupolis'ten esinlenerek alan Cem Adrian, meslek hayatında farklı bir iz bırakmaya devam ediyor. Tokatlı hayranları için müjdeli haber, 13 Mart'ta Dedeman Otel'de gerçekleşecek olan konserle geliyor. Saat 21.00'da başlayacak olan etkinliğin biletleri, Biletix'te müzikseverlerle buluşacak.

Cem Adrian, 2004 yılında İstanbul'da bir kafede falcı olarak çalışırken Demet Sağıroğlu ile tanıştı ve hayatının dönüm noktasını Fazıl Say ile yaşadı. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde özel öğrenci statüsünde iki yıl geçiren sanatçı, bu süreçte müzik, ses, nota ve armoni konularında akademik bilgi edindi.

Sanatçının son çıkardığı "Kül" adlı şarkısı büyük beğeni topladı. Cem Adrian'ın kariyerindeki diğer önemli albümler arasında "Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım," "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti," "Kayıp Çocuk Masalları," "Siayh Bir Veda Öpücüğü," "Tuz Buz," "Solmayan Şarkılar," ve "Gökyüzümün Yıldızları" gibi yapıtlar bulunuyor.