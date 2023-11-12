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Deprem bölgesinde çelikten köy evlerinin yapılmasının bilim insanları tarafından Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’nda önerildiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Kentsel Dönüşüm Şurasında hocalarımızın bize tavsiyesi, ‘Lütfen tek katlı köy evlerini çelikten yapın’ oldu. Ne kadar çelik gideceğini çıkardık, çelikçilerle konuştuk, fiyatlarını aldık. 100 bine yakın çelik ev yapılacak. 9 büyüklüğünde bile olsa yıkılmayacak bir ev tipi olacak. Bu teknolojinin de Türkiye’ye kazandırılması lazım” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığın 2024 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını cevapladı. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşan Kentsel Dönüşüm Yasası’na ilişkin eleştirilere cevap veren Bakan Özhaseki, “Yasayı Bakanlığa geldiğimiz ilk günlerde çalışmaya başladık. Bu yasa üzerinde uzman arkadaşlarımız aylarca emek verdiler. İstanbul’daki muhalefet belediyelerinin de bulunduğu 15 toplantı gerçekleştirdik. Her kesimden, bütün paydaşlardan öneriler aldık. Bu görüşlere yasada yer verdik. Eylül ayında bir şura yaptık. 110 bilim insanımız, uzmanımız ve bürokratımız görüş alışverişinde bulundular. Şura Sonuç Bildirgesinin tavsiyelerini yasa çalışmamıza ekledik. ‘Sadece AK Parti’yi bilgilendirmeyelim diğer partiler de gelsinler, ne düşünüyorlarsa anlatsınlar, katkıda bulunsunlar’ diye de toplantılar yaptık. Bu toplantılardan yasa içine dercettiklerimiz de oldu. Bu yasa ne hızlı, ne alelacele, ne de herhangi birisine rant sağlama amacı taşıyan bir yasadır. Bu yasa Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan vatandaşların birikimidir. Amacımız, gerçekten deprem ülkesi olduğuna inandığımız şu memlekette bir daha ne olur ağlamayalım, evlerimiz yıkılmasın kimse mağdur olmasın. Bunun için çırpınıyoruz” diye konuştu.

“NÜFUSU MİLYONLARI AŞMIŞ BAZI BELEDİYELER, DEPREM BÖLGESİNDE GÖRÜNTÜ VERİP GİTTİ”

Bakan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde her noktada ekip bulunmadığı eleştirisine de cevap vererek “Daha iyi anlamanız için bir örnek vereyim. 260 bin bağımsız bölüm yıkılacak olsun. 10 gün önceden bu depremden haberiniz olsa ‘260 bin bağımsız bölüm yıkılacak tedbirinizi alın’ deseler. Ne yapardınız? Her enkaz başına 10 tane insan koyacak olsanız, 2 milyon 600 bin insanı orda hazır bulundurmanız gerekli. Kolay mı? Gerçekten de hükümet ilk saatlerden itibaren afet bölgesindeydi. Arkadaşlarımız orada aylarca çalıştılar. Nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler var ki geldiler görüntü verdiler gittiler; tıpkı deprem turisti gibi. Tabiri caizse artistlik yapan belediyeleri sizler de gördünüz, vatandaşlarımız da gördü” ifadelerini kullandı.

“100 BİNE YAKIN ÇELİK EV YAPILACAK”

Deprem bölgesinde çelikten köy evlerinin yapılmasının bilim insanları tarafından Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası’nda önerildiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Kentsel Dönüşüm Şurasında hocalarımızın bize tavsiyesi, ‘Lütfen tek katlı köy evlerini çelikten yapın’ oldu. Ne kadar çelik gideceğini çıkardık, çelikçilerle konuştuk, fiyatlarını aldık. Önümüzdeki haftadan itibaren ihaleler çıkmaya başlıyor. Ne kadar çelik ev üreten insan varsa buyursun. 100 bine yakın çelik ev yapılacak. 9 büyüklüğünde bile olsa yıkılmayacak bir ev tipi olacak. Bu teknolojinin de Türkiye’ye kazandırılması lazım. İnşallah bu yeni yapım teknolojisiyle sağlam, güvenli ve iklim dostu köy evlerimizi hızlı bir şekilde inşa edeceğiz” dedi.