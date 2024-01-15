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Çekerek ilçesinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için okullarda bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Çekerek ilçesinde Osman Durmaz Fen Lisesi ile il ve ilçelerde öğrenciler, bayrak töreninde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Osman Durmaz Fen Lisesi’nde düzenlenen programa Kaymakam Fidan Bozkır ve kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Bozkır, “Ülkemizin en büyük şehirlerinden en küçük köylerine dek şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve minnetimizi göstermek amacıyla bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Aziz şehitlerimiz için kurum amirlerimiz ile birlikte Osman Durmaz Fen Lisesi'nde düzenlenen saygı duruşu ve bayrak törenine katılarak yüreği vatan sevgisiyle dolu evlatlarımız ile birlikte olduk. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet, makamları âli olsun” dedi.