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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından 11-12 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan faaliyetler paylaşıldı.

Yapılan denetimler sonucunda; 379 okul servis aracı kontrol edilerek bilgilendirmeler yapılmış, kural ihlali yapan (13) sürücüye 42 bin 107 lira cezai işlem uygulanmış, 7 araç trafikten men edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “11-12 Ocak 2024 tarihlerinde Sarıkaya ilçesi Yukarısarıkaya, Şefaatli ilçesi Şehit Suat Altuntaş, Yozgat Merkez Şehit Mehmet Armağan Alper ve Şehit Adem Kocadağ ilk-ortaokullarında, öğrencilere trafik bilincini aşılamak amacıyla güvenli trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya ve okul geçitlerinin kullanımı konularında eğitim verilmiş, Tim Jandarma çizgi filmi izletilmiş, boyama ve hikaye kitapları dağıtılmıştır. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarına trafik denetimi icra edilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda; 379 okul servis aracı kontrol edilerek bilgilendirmeler yapılmış, Kural ihlali yapan (13) sürücüye 42 bin 107 lira cezai işlem uygulanmış, 7 araç trafikten men edilmiştir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığımızca bölgemizdeki okullarda öğrencilere bilgilendirmeler ve öğrenci taşıyan servis araç ve şoförlerine yönelik denetimler devam edecektir” ifadelerini kullandı.