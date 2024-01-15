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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2016 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Harun Koçak'ın ailesini makamında misafir etti.

Vali Özkan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Harun Koçak'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Sizler, sevdiklerinizi vatan, bayrak ve ezan uğruna fedakârca toprağa verdiniz. Bu ulvi göreviniz için minnettarız. Sizlere olan borcumuz büyük, ancak tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.