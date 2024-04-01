MHP Çekerek Belediye Başkan adayı Üzeyir İnce sandıktan kazanan isim olarak çıktı.

Önceki dönem belediye başkanı olan AK Parti’nin adayı Eyyüp Çakır ise 2 bin 235 oyla ve yüzde 39.64 oranla 2’nci oldu.

Diğer adayların oy oranları ve oy sayıları ise şu şekilde;

MHP Çekerek Belediye Başkan Başkanı Üzeyir İnce 3 bin 238 oyla yüzde 57.43,

AK Parti Çekerek Belediye Başkan Adayı Eyyüp Çakır 2 bin 235 oyla yüzde 39.64,

CHP Çekerek Belediye Başkan Adayı Ali Naci Kavcı 106 oyla yüzde 1.88.