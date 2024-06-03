Yozgat İl Genel Meclis haziran ayı toplantısı Meclis Başkanı Adnan Ünal başkanlığında yapıldı.

Meclis salonunda yapılan toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü.

Gündemin birinci maddesinde İl Özel İdaresi 2024 malı yılı yatırım programı kapsamında Çayıralan’da Güneş Enerji Sistemi (GES) yapım projesinde sarf edilmek üzere tahsis edilen 900 bin lira ödeneğin iptal edilerek, yine aynı ilçeye bağlı Derekemal ve Yukarıyanyasaray köylerinin kanalizasyon yapım, bakım ve onarım işlerinde sarf edilmek üzere ödenek tahsis değişikliği yapılması hakkında İl Özel İdaresinin 23 Mayıs 2024 tarih ve 3815 sayılı teklif yazısı Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde Yenifakılı’ya bağlı Bektaşlı köyü Cemikebir mahallesinde tapunun 387 ada 7 ve 8 numaralı parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde iki kattan oluşan binanın zemin katında iki müstecir Namık Kemal Karademir ve Aslar Kırış icarındaki binanın zemin katındaki iki adet işyeri ile 1’nci katın tamamının taziye binası yapılmak ve köy halkının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi f bendi ve 64. maddesi d bendi hükümleri gereğince köy tüzel kişiliğin adına tahsis edilmesi konusu Özel İdare komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesinde İl Özel İdaresince sıhhi gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yeri ve işyerlerine verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma işlemlerinde hizmet bedellerinin belirlenmesi hakkındaki il özel idaresi tarafından hazırlanan teklif yazısı Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile yapıldı.