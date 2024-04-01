Çandır Belediye Başkanı yüzde 31.37 oy aranı ile MHP’nin adayı Ertan Eroğlu olarak belirlendi.

Çandır

Ertan Eroğlu’nu Yeniden Refah Partisi Çandır Belediye Başkan Adayı Halim İlbay takip etti.

2 bin 943 seçmenin 725’inden oy alan Ertan Eroğlu Çandır Belediye Başkanı oldu.

Diğer adayların oy oranları ve oy sayıları kesinleşmeyen sonuçlara göre şu şekilde;

Yeniden Refah Partisi Çandır Belediye Başkan Adayı Halim İlbay 633 oyla yüzde 27.39,

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CHP Çandır Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Bor 590 oyla yüzde 25.53,

AK Parti Çandır Belediye Başkan Adayı Mustafa Ertan Örgün 354 oyla yüzde 15.32.

Muhabir: Melike Aslı Arslan