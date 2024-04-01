Çandır Belediye Başkanı yüzde 31.37 oy aranı ile MHP’nin adayı Ertan Eroğlu olarak belirlendi.

Ertan Eroğlu’nu Yeniden Refah Partisi Çandır Belediye Başkan Adayı Halim İlbay takip etti.

2 bin 943 seçmenin 725’inden oy alan Ertan Eroğlu Çandır Belediye Başkanı oldu.

Diğer adayların oy oranları ve oy sayıları kesinleşmeyen sonuçlara göre şu şekilde;

Yeniden Refah Partisi Çandır Belediye Başkan Adayı Halim İlbay 633 oyla yüzde 27.39,

CHP Çandır Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Bor 590 oyla yüzde 25.53,

AK Parti Çandır Belediye Başkan Adayı Mustafa Ertan Örgün 354 oyla yüzde 15.32.