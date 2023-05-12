Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren, ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor. İlçe Müftüsü Elveren’e ziyaretler de gerçekleştiriliyor.

KOLLAR SIVANDI

İlçe Müftüsü Elveren, Sarıkaya Bahçelievler Mahallesi'nde inşa edilecek yeni camii tamamlanması için çalışmaların hızlandığını kaydetti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Elveren, “Sarıkaya Bahçelievler Mahallesi'nde inşa edilecek yeni camii tamamlamak için kolları sıvadık. Bir süredir yapılacak işlemlerle ilgili olarak yaptığımız görüşmeler gelecek haftadan itibaren meyvesini vermeye başlayacak inşallah. Müteahhid Ömer Karacabey hocamız ve Akdem Mermer İnşaat Ltd. Şti. yöneticisi Bülent Akdemir ile bir araya gelerek yol haritamızı belirleme çalışması yaptık. Yüce Rabbimiz hayırlara vesile eylesin. Hayırda yarışmayı lütfeylesin” dedi.

İNŞAATI İNCELEDİ

Müftü Elveren, Sarıkaya Merkez Kaplıca Mahallesinde inşa edilen ve tamamlanmasına kısa bir süre kalan Kur'an Kursunu ve müştemilatını ziyaret etti.

İhata duvarını inşa eden ustalarla sohbet eden Elveren, binanın iç bölümlerini de gezdi.

Katkıda bulunan herkese teşekkür eden Elveren, Kur'an Kursunu yaz mevsimiyle birlikte hizmete açmayı planladıklarını belirtti.

DESTEĞE DEVAM

Emekli din görevlileri MüftüElveren'i ziyaret ederek çeşitli konularda istişarelerde bulundular.

Ziyaretleri sebebiyle emektar görevlilere teşekkür eden Elveren, müftülük çalışmalarına verdikleri desteğin devam etmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yıllar boyu çalışarak elde ettikleri birikim ve tecrübeleri sebebiyle emeklilik dönemlerinde de özellikle gençlere rehberlik yapmada ve vatandaşlara sunulan hizmetlere katkıda bulunmalarının ehemmiyetini dile getirdi. Ahmet Ayverdi