Müftü Yardımcısı Uzuner konferansta, ailenin insan hayatındaki önemine değindi. Ailenin bir sığınak gibi olduğunu ve en güvenli yerin de aile olduğunu vurgulayan Uzuner, aile içi iletişim ve sorunların çözümü konusunda da önemli tavsiyelerde bulundu.

Panelde, ailede birlik ve beraberliğin önemini belirten Uzuner, herkesin ailesine daha çok zaman ayırması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Uzuner ayrıca, aile içi şiddetin önlenmesi için de bilgilendirme yapıp toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

“AİLEMİZİN KIYMETİNİN FARKINA VARALIM”

Adalet bilincinin oluştuğu ilk yerin aile olduğunu vurgulayan Uzuner, “Çocuğun, anne babasının hem kendine hem de birbirleri ve çevreye davranışlarını gözlemleyerek hayata dair değerleri ile duygu ve düşünceleri şekillenir. İnsan sosyal bir varlık olduğu için, yaşam bir ekip işidir. Bu ekip de ailedir. Her ailede haklar kadar sorumluluklar, özgürlükler kadar sınırlar da vardır ve olmalıdır da. Bireyler böylece aile ortamında insaf ve adalet duygusuna sahip olacaklardır. Aileye yönelik değerlerin istismar edildiği, aile kurumunun nice tehlikelere maruz kaldığı ve itibarsızlaştırıldığı günümüzde, ailemizin kıymetinin farkına varalım. Aile hayatımızda ve bütün yaşantımızda yüce dinimiz İslam’ın hayat veren ilkelerinden bir an olsun ayrılmayalım. Göz aydınlığı yavrularımıza, hayat arkadaşı eşlerimize, varlık vesilesi anne babalarımıza huzur ve sükûnet veren bir aile ortamı sunalım. Unutmayalım ki huzurlu bir aile, merhamete açılan ve şiddete kapanan kapı ile mümkündür. Yine unutmayalım ki şu kısacık dünya hayatında ailemizden daha fazla bizi düşünen, bize emek veren kimse yoktur. İyi davranışımızı, vicdanlı ve insaflı duruşumuzu en çok hak eden onlardır” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Şefaatli İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı, İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner’e hediye kitap takdiminde bulundu. Melike Aslı Arslan