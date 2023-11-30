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Sarı Zeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Konferans Salonu’nda yapılan Sarıkaya Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Kaymakam Ahmet Nuri Demir başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Kaymakam Demir’in yanı sıra il genel meclisi üyeleri, köy muhtarları ve birlik personeli katıldı.

Sarıkaya Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı, açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Demir, tarafından 2023 yılında yürütülen çalışma ve projeler konusunda meclise genel bilgiler verilerek, 2024 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile hazırlanan bütçe taslağı hakkında bilgiler aktarılıp 2024 yılı bütçesi oylamaya sunuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı Karakol Komutan vekili Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Göksel Uzun, kış tedbirleri, karla mücadele ve yol güvenliği hakkında muhtarlara bilgilendirme sunumu gerçekleşti.

Daha sonra köy muhtarları söz alarak taleplerini, dilek ve temennilerini iletti.