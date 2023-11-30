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Yıldır futbol ile ilgilenen ve çeşitli takımlarda başarı gösteren Ercan Bahadır, Yozgatspor 1959 FK ile anlaşma imzaladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde doğan Ercan Bahadır, futbola Çukurköyspor'da başladı. Daha sonra Pursaklarspor'da oynamak üzere sözleşme imzalama aşamasında çapraz bağları kopunca futbola uzun süre ara vermek zorunda kaldı.

İlk üniversitesini Giresun'da tamamlayan Bahadır, ardından bu süreçte futbola tekrar döndü Giresun'da ve Tavşanlı'da çeşitli takımlarda oynadı.

İkinci kez çapraz bağları kopan Bahadır futbolu tamamen bırakıp Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gördü ve antrenörlük yapmaya karar verdi. Hedeflerinin arasında Yüksek Lisans yaparak akademisyenlik ve antrenörlük de devam etmek var.

Yozgatspor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Bahadır, yaptığı açıklamada, "Yozgatspor, Yozgat'ın en köklü kulübü. Hedefimiz, takımı tekrardan ait olduğu yere getirmek. Kaliteli ve genç bir kadromuz var. İnşallah şampiyon olarak tamamlayacağız" dedi.