İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Ramazan ayını geride bırakarak, bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ak Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, bazı kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek 3 günlük bayram tatili sonrası çalışanlarla bayramlaştı.

İlk olarak Kocasinan Belediyesi Makina İkmal Müdürlüğünü Ziyaret Eden Deniz Çağan’a Ak Parti Milletvekili Adayı Bayar Özsoy, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Elbiz, Önceki Dönem Meclis Üyesi Ahmet Tural’da eşlik etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın da yer aldığı ziyarette belediye personeli ile bayramlaşan milletvekili adayları Çağan ve Özsoy, daha sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeli ile biraraya geldi. Bayramlaşma töreninin ardından KASKİ Genel Müdürlüğüne geçen heyet Makine ikmal ve ek binada görev yapan personelin de bayramlarını tebrik etti.

Seçim öncesi çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürerek, toplumun her kesimine dokunmanın gayesi içerisinde olan Deniz Çağan, Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçerek Başkan Memduh Büyükkılıç ile birlikte belediye personelinin bayramlarını kutladılar.

Kamu Kurum ziyaretleri, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketindeki bayramlaşma töreni sonrası mahalle ziyaretleri ile devam etti. Bu günkü mahalle ziyaretlerini Talas ilçesinde sürdüren heyet Alaybeyli Mahallesi, Çevik Mahallesi, Koçcağız Mahallesi, Kamber Mahallesi ve ilçe merkezindeki Halef Hoca Caddesi üzerindeki esnaf ziyaret edildi.

Gün boyu süren ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Ak Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem dolayısıyla bu Ramazan ayı ve Ramazan bayramının burukluğunu yaşadıklarını söyledi. 50 bin insanın hayatına malolan yıkıcı depremin ardından necip Türk halkının yaraları sarmak için adeta seferber olduğunu kaydeden Deniz Çağan, “Allah bir daha böyle bir felaketi ülkemize yaşatmasın. Türk tarihine bakıldığı zaman her ne zaman toplumsal bir sorun yaşansa, halkımız kenetlenmeyi bilmiştir. Yaşanan depremin ardından da gerek kamu kurum ve kuruluşları ve gerekse de vatandaşlar yaraları sarmak için seferber oldu. Bu nokta da kamu kurumlarının hızlı reaksiyonu da çok önemliydi. Deprem bölgesine yakın en yakın büyükşehir konumundaki Kayseri’de de kenetlenmiş yapıyla bölgeye yardım eli uzatıldı, insanların yaraları sarılmaya çalışıldı. Kayseri’de yerel yönetimler gerçekten büyük bir özveri ile görev yaptı ve halen yapmaya devam ediyor. Hayatın normale dönmesi adına geçici ve kalıcı konutlar inşaa ederek öncelikle barınma sorununa destek verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve köklü bir devlettir ve bunu her fırsatta vatandaşlarının yanında olarak hissettirir. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet dilerken, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Diğer yandan seçimlere de yaklaşık 3 hafta gibi kısa bir zaman kaldı. Bizler Ak Parti milletvekili adayları olarak sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhur ittifakı olarak Kayseri’de güzel bir çalışma ortaya koyuyoruz. Vatandaşlarımıza dokunarak, onların talep ve önerilerini dinliyoruz. İnşallah 15 Mayıs sabahında büyük ve güçlü Türkiye yolundaki bu önemli virajı geride bırakarak hemşehrilerimizinde desteği ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu vesile ile bir kez daha başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm islam aleminin ramazan bayramını tebrik ediyorum” dedi. Haber Merkezi