Sigara fiyatlarına yönelik 10 TL'lik bir zam endişe yaratırken, bazı şirketler ürün kısıtlamalarına başladı.

Türkiye'nin ekonomik dengeyi koruma hedefiyle alınacak önlemler arasında enflasyonla mücadele de bulunuyor. Bu kapsamda, hükümet talebi azaltmaya yönelik adımlar üzerinde çalışıyor.

Dolaylı vergilerde yapılacak düzenlemeler de alınacak önlemler arasında yer alıyor ve bu düzenlemelerin özellikle düşük gelirli kesimleri nasıl etkileyeceği önemli bir konu olarak değerlendiriliyor. İddialara göre, yakın bir zamanda sigara fiyatlarında önemli bir artış bekleniyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 1-10 Nisan tarihleri arasında sigara fiyatlarına 10 TL'lik bir zam yapılması bekleniyor.

Bu durum, sigara kullanıcıları arasında endişe yaratırken, ekonomik etkileri de merak ediliyor.

Özellikle sigara sektöründe, fiyat artışı beklentisiyle bazı firmaların ürün kısıtlamasına başladığına dair iddialar gündeme gelmeye başladı.

Platform Başkanı Aybaş'ın yaptığı açıklamaya göre, "Fısıltı 10 TL zam! Sigara zammı konuşuluyor, firmalar sigara satışında ürün kısıtlamasına başladılar." Bu durum, sigara piyasasındaki hareketliliği ve tüketicilerin tepkilerini de beraberinde getirebilir.