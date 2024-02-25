Yozgat Valiliği, şehrin tarihi güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Yozgat'ın simgesi haline gelen ve 1908 yılında Tevfikizade Ahmet Bey tarafından inşa ettirilen tek balkonlu Saat Kulesi, Osmanlı dönemi mimarisini yansıtıyor. Yozgat Valiliği, bu tarihi yapıyı sosyal medya üzerinden tanıtarak daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Belediye Başkanlığı döneminde yapılan Saat Kulesi'nin mimarı Şakir Usta'dır. Yapı, şehrin merkezinde kare prizma gövdeli uzun bir kule olarak yer alıyor. 7 katlı olan kule, bir ahşap kubbe çatıya sahip olup, üst katında dört farklı cephede yer alan saatler bulunuyor.

Saat Kulesi, çanın asıldığı petek altında çıkmalı tek bir balkona sahiptir. Balkon, gövde dışına doğru genişleyerek süslü ayak, korkuluk ve parmaklıklara sahiptir. Her cephesinden manzarayı görmeye imkan tanıyan bütüncül bir balkona sahip olan kule, ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Kuleye kuzey cephesinden yuvarlak kemerli bir kapıdan girilerek, zikzak şeklindeki ahşap merdivenlerle çıkılabiliyor. Şerefeli bölümün altında ise, her katta küçük yuvarlak kemerli pencereler bulunuyor. Saatlerin üzerinde ise Fransız imalatçılar Nores Jura ve L.D. Odobey Cadet'in isimleri yazılıdır. Saat çanı yaklaşık 250 kilogram ağırlığındadır.

SAAT KULESİ’NİN KULLANIŞ AMACI

Saat Kule’nin giriş katı ilk dönemlerde muvakkithane olarak, kulenin kendisi ise yangın gözlemek amacıyla kullanıldığı söylenir.