Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nin göbeğinde yer alan Yozgat, tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta bir hazinendir. Yozgat'ta gezilecek 72 yerle, bu eşsiz kültür mirasını keşfetmeye hazır mısınız?

YOZGAT'IN TARİH VE DOĞA ŞÖLENİ

Yozgat, geçmişte 'Bozok' olarak anılan ve birçok farklı medeniyeti ağırlamış bir kenttir. Hem tarihseverleri hem de doğa tutkunlarını cezbetmektedir. Doğa yürüyüşlerinden tabiat parklarına, milli parklardan kanyonlara kadar Yozgat'ın etkileyici doğasını keşfetmek mümkündür.

TARİHİ VE SANATSAL ZENGİNLİKLERLE DOLU YOZGAT

Yozgat, her köşesinde farklı bir tarihi hikaye barındıran müzeleri, etkileyici camileri ve dikkat çeken tarihi konakları ile Türkiye'nin özgün destinasyonlarından biridir. Tarih, kültür ve doğa meraklılarını çeşitli aktivitelere davet eden bu güzide şehir, keşfedilmeyi bekliyor.

Yozgat gezilecek yerler listesi

Çamlık Milli Parkı

Yozgat Sarıkaya Kaplıcaları

Kazankaya Kanyonu (Kazankaya Vadisi)

Sarıkaya Roma Hamamı

Kerkenes Harabeleri (Kayıp Şehir Pteria)

Çapanoğlu Camii

Yozgat Saat Kulesi

Çeşka Yeraltı Şehri

Gedikhasanlı Şakir Efendi Türbesi

Akdağmadeni Kilisesi

Yozgat Müzesi

Tavium Antik Kenti

Yozgat Bilal Şahin Külliyesi

Akdağmadeni Muşalikalesi

Bozok Yaylası

Karabıyık Köprüsü

Cehirlik Yaylası

Yozgat Askerlik Şubesi

Osmanpaşa (Emirci Sultan) Türbesi

Sorgun Karakız Ve Kazankaya Hitit Heykel Atölyeleri

Nizamoğlu Konağı

Paşaköy Kasabası Tokmak Hasan Paşa Camii

Yusuf Karslıoğlu Konağı

Akdağ Madeni Eski Cezaevi - Tiftik Han

Çadırhöyük - Peyniryemez Köyü

Akdağmadeni İstanbulluoğlu Camii

Akdağmadeni Kadıpınarı Yaylası

Sorgun Salih Paşa Camisi

Başçavuş Camii

Çandır Şah Sultan Hatun Türbesi

Şefaatli Tren İstasyonu Binası

Şeyh Hacı Ahmet Efendi Camii

Fatih Camii

Şebekpınarı Yaylası

Büyüknefes Köyü Çeşmesi

Sorgun Garipler Köyü Kilisesi

Sorgun Hapisboğazı Hitit Heykel Atölyesi

Tuzla Köprüsü

Çekerek Şehitler Anıtı

Akçakale

Çapanoğulları Aile Türbesi

Yozgat Lisesi

Hamidiye Saatli Çeşmesi

Çayıralan Çerkez Bey Türbesi

Çandır Şahruh Bey Mescidi

Hayri İnal Konağı

Akdağmadeni Eski Askerlik Şubesi

Saraykent Yılan Boynu Tepesi

Yahyasaray Yaylası / Sırıklı Yaylası

Şefaatli “Koşa Köprüsü”

Çapanoğlu Çifte Hamamı / Çarşı Hamamı

Musa Ağa Camii

Saray Çapanoğlu Camii

Miralay Şerif Bey Konağı / Sakarya İlkokulu

Kayyımzade Camii

Akdağmadeni Sağlık Ocağı / Küpçüoğlu Evi

Çınçınlı Sultan Hanı / Eski Han

Cumhuriyet İlkokulu / Bozok Üniversitesi Rektörlük Binası

Kemer Köprü

Akdağmadeni PTT Binası

Cevahir Ali Efendi Camii

Akdağmadeni Ortaokulu

Şeh Necdi Mescidi

Hacı Ozan Evi

Tek Kemerli Köprü

Akdağmadeni Ziraat Bankası

Tekke Arap Dede Camii

Nakıpzade Camii

Salim Korkmaz Konağı

Hisarbeyli Yaylası / Yoğurt Yurdu Yaylası

Muteber Divanlıoğlu Konağı

Çekereksu Hanı