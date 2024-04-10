Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nin göbeğinde yer alan Yozgat, tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta bir hazinendir. Yozgat'ta gezilecek 72 yerle, bu eşsiz kültür mirasını keşfetmeye hazır mısınız?
YOZGAT'IN TARİH VE DOĞA ŞÖLENİ
Yozgat, geçmişte 'Bozok' olarak anılan ve birçok farklı medeniyeti ağırlamış bir kenttir. Hem tarihseverleri hem de doğa tutkunlarını cezbetmektedir. Doğa yürüyüşlerinden tabiat parklarına, milli parklardan kanyonlara kadar Yozgat'ın etkileyici doğasını keşfetmek mümkündür.
TARİHİ VE SANATSAL ZENGİNLİKLERLE DOLU YOZGAT
Yozgat, her köşesinde farklı bir tarihi hikaye barındıran müzeleri, etkileyici camileri ve dikkat çeken tarihi konakları ile Türkiye'nin özgün destinasyonlarından biridir. Tarih, kültür ve doğa meraklılarını çeşitli aktivitelere davet eden bu güzide şehir, keşfedilmeyi bekliyor.
Yozgat gezilecek yerler listesi
Çamlık Milli Parkı
Yozgat Sarıkaya Kaplıcaları
Kazankaya Kanyonu (Kazankaya Vadisi)
Sarıkaya Roma Hamamı
Kerkenes Harabeleri (Kayıp Şehir Pteria)
Çapanoğlu Camii
Yozgat Saat Kulesi
Çeşka Yeraltı Şehri
Gedikhasanlı Şakir Efendi Türbesi
Akdağmadeni Kilisesi
Yozgat Müzesi
Tavium Antik Kenti
Yozgat Bilal Şahin Külliyesi
Akdağmadeni Muşalikalesi
Bozok Yaylası
Karabıyık Köprüsü
Cehirlik Yaylası
Yozgat Askerlik Şubesi
Osmanpaşa (Emirci Sultan) Türbesi
Sorgun Karakız Ve Kazankaya Hitit Heykel Atölyeleri
Nizamoğlu Konağı
Paşaköy Kasabası Tokmak Hasan Paşa Camii
Yusuf Karslıoğlu Konağı
Akdağ Madeni Eski Cezaevi - Tiftik Han
Çadırhöyük - Peyniryemez Köyü
Akdağmadeni İstanbulluoğlu Camii
Akdağmadeni Kadıpınarı Yaylası
Sorgun Salih Paşa Camisi
Başçavuş Camii
Çandır Şah Sultan Hatun Türbesi
Şefaatli Tren İstasyonu Binası
Şeyh Hacı Ahmet Efendi Camii
Fatih Camii
Şebekpınarı Yaylası
Büyüknefes Köyü Çeşmesi
Sorgun Garipler Köyü Kilisesi
Sorgun Hapisboğazı Hitit Heykel Atölyesi
Tuzla Köprüsü
Çekerek Şehitler Anıtı
Akçakale
Çapanoğulları Aile Türbesi
Yozgat Lisesi
Hamidiye Saatli Çeşmesi
Çayıralan Çerkez Bey Türbesi
Çandır Şahruh Bey Mescidi
Hayri İnal Konağı
Akdağmadeni Eski Askerlik Şubesi
Saraykent Yılan Boynu Tepesi
Yahyasaray Yaylası / Sırıklı Yaylası
Şefaatli “Koşa Köprüsü”
Çapanoğlu Çifte Hamamı / Çarşı Hamamı
Musa Ağa Camii
Saray Çapanoğlu Camii
Miralay Şerif Bey Konağı / Sakarya İlkokulu
Kayyımzade Camii
Akdağmadeni Sağlık Ocağı / Küpçüoğlu Evi
Çınçınlı Sultan Hanı / Eski Han
Cumhuriyet İlkokulu / Bozok Üniversitesi Rektörlük Binası
Kemer Köprü
Akdağmadeni PTT Binası
Cevahir Ali Efendi Camii
Akdağmadeni Ortaokulu
Şeh Necdi Mescidi
Hacı Ozan Evi
Tek Kemerli Köprü
Akdağmadeni Ziraat Bankası
Tekke Arap Dede Camii
Nakıpzade Camii
Salim Korkmaz Konağı
Hisarbeyli Yaylası / Yoğurt Yurdu Yaylası
Muteber Divanlıoğlu Konağı
Çekereksu Hanı