31 Mart yerel seçimine kısa süre kala partilerin adayları da netleşiyor. Memleket Partisi Ankara Belediye Başkan adayını açıkladı. Açıklamanın ardından ise Burak Hasar kimdir, ne iş yapıyor gibi sorular aratıldı. Soruların cevapları haberimizde…

Burak Hasar, 1975 yılında Mersin'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Mersin'de tamamladı, 1993 yılında İçel Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde tamamlayan Burak Hasar, daha sonra doktora ve uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda aldı. 2000 yılından bu yana kendi kurduğu Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde Dişeti Hastalıkları Ve Cerrahisi Uzmanı olarak görev yaptı.

Ankara Dişhekimleri Odası'nda 2012 - 2016 yılları arasında 2 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca ''Tomografi Destekli Kılavuzlu İmplant Cerrahisi'' konusunda bilimsel sunumlar yapmış, uluslararası sağlık firmalarına danışmanlık hizmeti vermiştir. Ayrıca yurtiçi mesleki eğitimler düzenlemektedir. Şu an özel bir üniversitede ''Sağlıkta İnovasyon ve Simulasyon İle Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi'' Danışma Kurulu Üyesidir.

Burak Hasar'ın ilgi alanları arasında basketbol, yelken sporları, bilim ve felsefe bulunmaktadır. İngilizce'yi iyi derecede, Almanca'yı ise orta derecede bilmektedir. Evli olan Burak Hasar'ın 2 kız çocuğu bulunmaktadır.