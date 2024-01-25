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Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi artık sadece 5 dakika! Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan yeni düzenleme ile kimlik kartı ve sürücü belgesi tek bir kartta birleştirilebilecek. Bu avantajlı hizmet için nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunmak yeterli. Başvuru süreci oldukça hızlı ve belgesiz bir şekilde tamamlanabiliyor.

Eski ehliyet sahipleri için önemli bilgi: Yeni düzenleme kapsamında, eski ehliyet sahiplerinin önce yeni ehliyet almaları gerekiyor. Bu süreç için ise 15 TL ücret ödeniyor. Ancak, yeni kimlik ve ehliyet sahipleri için belge gerekmiyor.

Online randevu ve detaylı bilgiler: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi websitesi üzerinden online randevu almak mümkün. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar, kimlik ve ehliyet birleştirme işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Özellikle, birleştirme işlemi için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Belgeler ve ücretler: Yeni kimlik başvurusu için 37 TL harç bedeli ve son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf gerekiyor. Eski ehliyet sahipleri ise birleştirme işlemine başlamadan önce yeni ehliyet almaları ve 15 TL ücret ödemeleri gerekiyor.

Kimlik ve ehliyet adresinize geliyor: Başvuru sonrasında gerçekleşen birleştirme işlemi sonucunda, yeni kimlik ve ehliyet belirtilen adrese kargolanıyor. Bu düzenleme, vatandaşlara her iki kartı da taşıma yükünden kurtararak kullanım kolaylığı sağlıyor.

Yurt gazetesine göre: Cüzdanınızda hem ehliyet hem de TC Kimlik kartı taşıma dönemi sona eriyor. Bu avantajlı düzenlemeden yararlanmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu sayfasını ziyaret ederek başvuru yapabilirsiniz. Yeni düzenleme, kimlik ile ehliyet birleştirme sürecini hızlı ve kolay hale getiriyor.