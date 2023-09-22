Halk arasında söylenenlere göre Malazgirt savaşından önce Horasan’dan Tokat’a yerleşen asıl adı Hasan olarak bilinen ‘Gıj Gıj Baba’, ismi ve tepede yer alan mezarı ile dikkat çekiyor. ’Gıj Gıj Baba’ isimi ise türbe de yatan kişinin giydiği ayakkabının çıkardığı sesten dolayı ’Gıj Gıj’ lakabını aldığı söyleniyor. Geçtiğimiz yıllarda restorasyonu yapılan türbenin inşa tarihi ise bilinmiyor. Şehre hakim bir noktada bulunan türbe bulunduğu tepeye de adını veriyor. Gıj Gıj tepesine otomobille çıkılarak birkaç kilometre yürüdükten sonra türbeye ulaşılabiliyor. Türbenin restorasyon çalışmalarından sonra ortaya çıkan bir rivayetten dolayı ziyarete gelen ziyaretçilerin taş bırakarak dilekte bulundukları iddia ediliyor.

"Burada yeni bir rivayet ortaya atılmış"

Şehre en hakim noktada türbenin bulunduğunu belirten Ahmet Dursun," Gıj Gıj Baba olarak bilinen kişinin türbesinde bulunuyoruz. Gıj Gıj baba Malazgirt savaşından önce bu topraklara gelmiş. Ayakkabısından çıkan seslerden dolayı ona Gıj Gıj lakabını takmışlar. Çok gizemli bir zat olarak biliniyormuş. Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesi için buraya gelmiş. Şu an şehre hakim bir noktada türbesi bulunuyor. Bir kaç yıl önce de burada restorasyon çalışmaları olmuş türbesini yenilemişler. Türbenin kaç yılında yapıldığını kimse bilmiyor. Mezarın restorasyon çalışmalarının bitmesinin ardından burada yeni bir rivayet ortaya atılmış. Mezarın üzerine yâda türbenin etrafına taş koyulduğu zaman 40 gün sonra gelindiğinde taş durmuyorsa kişinin zengin olacağı söyleniyor" şeklinde konuştu. (İHA)