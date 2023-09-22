Yozgat topraklarından çıkan bu doğal lezzet, protein deposu olarak dikkat çekiyor. Yumurtadan 10 kat daha fazla protein içeren kokulu mercimek, etin pabucunu dama atıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olanlar ve diyet beslenme uygulayanlar için harika bir tercih.

SİNDİRİM SİSTEMİ VE SAĞLIĞA FAYDALARI

Yozgat'ın kokulu mercimeği, sindirim ve boşaltım sistemleriyle yakından ilişkilendirilir. Bu bakliyat türü, yüksek lif içeriği ile bağırsak sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar. Bu da kabızlık gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur.

KAN ŞEKERİ DENGESİ VE DİYABET KONTROLÜ

Yeşil mercimek, vücuda giren şekerin enerjiye dönüşümünde etkili bir rol oynar. Bu metabolik aktivite sonucunda kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve şeker hastalığı riskini azaltır. Düşük şeker oranı ile diyabet beslenmesinde önemli bir rol oynar.

KALP SAĞLIĞI VE DAMARLARI TEMİZLER

Tüm baklagiller gibi, Yozgat'ın kokulu mercimeği de kalp sağlığı için önemlidir. Yüksek kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığını önler. Damar sağlığını koruyarak yağ birikimini engeller.

KANSIZLIĞA SON VERİR

Yüksek demir ve magnezyum içeriği sayesinde, kansızlık problemlerini giderir. Anemi hastalarının öğünlerine eklenmesi tavsiye edilen bu besin, kırmızı kan hücrelerinin sağlığını korur.

SİNİR SİSTEMİ VE HORMON SAĞLIĞI

Yeşil mercimek, B vitamini kaynağıdır ve sinir sistemi sağlığını korur. Hormonların daha sağlıklı çalışmasına da katkıda bulunur.

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞI

Besin değeri açısından cilt ve saç sağlığını korumada etkilidir. Tahrişleri hızla iyileştirir ve saçları canlandırır. İçerdiği A, B ve C vitaminleri ile cilt ve saç sağlığına katkı sağlar.

HAMİLELİKTE FAYDALARI

Özellikle protein açısından zengin yapısı, gebelik döneminde önemlidir. Ayrıca kabızlık riskine karşı da ideal bir tercihtir.

BESİN DEĞERLERİ

Bir öğünde tükettiğiniz yeşil mercimek çorbası, 161 kalori içerir.

Bir kahve fincanı yeşil mercimekte 34.79 gram karbonhidrat, 24.85 gram protein, 0.87 gram yağ, 24.69 gram lif, 12.35 gram sodyum, 918.65 miligram potasyum bulunur.

Ayrıca 60.8 mg kalsiyum, 7.38 gram demir içerir ve A, B ve C vitaminleri yönünden zengindir.

Yozgat'ın kokulu mercimeği, sağlık ve lezzet açısından muhteşem bir seçenek sunuyor. Hem damak tadınızı şımartırken hem de sağlığınıza katkıda bulunur. (Haber Merkezi)