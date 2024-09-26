Zuhal Topal eşi ve şarkıcı Korhan Saygıner kimdir? Korhan Saygıner nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde…

Korhan Saygıner, müzik dünyasında başarılı bir kariyere sahip olan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. İzmir Karşıyaka doğumlu olan Saygıner, dört kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Müzik kariyerine 2005 yılında çıkardığı ilk albümü "Yaz Beni" ile başlayan Saygıner, özellikle "İstemiyor" ve "Yaz Beni" şarkılarıyla büyük bir çıkış yakaladı. Şarkıcılık ve bestecilik yönünü gösteren sanatçı, Eurovision 2015'te birinci olan “My Number One” şarkısının bestecisi Christos Dantis ile yaptığı ortak çalışmalarla uluslararası alanda da adını duyurdu.

Saygıner, müzik kariyerinin yanı sıra yapımcılık kimliğiyle de biliniyor. Ünlü sunucu Zuhal Topal ile 2008 yılında İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen Saygıner, çiftin Lina adında bir kız çocukları bulunuyor. Aile hayatında sakin ve dengeli bir duruş sergileyen Saygıner, aynı zamanda Zuhal Topal’ın sunduğu programların yapım şirketi Dual Yapım’ın da sahibidir.

Müziğe olan tutkusu ve başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Korhan Saygıner, Türk Böbrek Vakfı’nın organ bağışı kampanyası için yaptığı "Bir Işık da Sen Tut" isimli bestesiyle de saygın ödüllere layık görüldü. Funda Arar ile birlikte seslendirdiği Sezen Aksu'nun "Tükeneceğiz" şarkısı ise müzik severlerin büyük beğenisini kazandı.

Zuhal Topal ise 23 Eylül 1976 doğumlu, İstanbul’da sahne hayatına başlayan başarılı bir sunucu ve oyuncudur. Özellikle "Sihirli Annem" dizisindeki Suzan karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Topal, uzun yıllardır televizyon dünyasında yer alıyor. Şu anda TV8 ekranlarında yayınlanan "Yemekteyiz" programının sunuculuğunu yapıyor. Tiyatro ve televizyon kariyerine yıllar boyunca başarıyla devam eden Topal, eşi Korhan Saygıner ile 12 yıllık evliliğini sürdürüyor.